Polícia estoura cativeiro em Osasco e liberta padre vítima de sequestro

A Polícia Militar resgatou, na manhã desta quinta-feira (23), um padre que foi sequestrado e mantido em cativeiro, na região central de Osasco. Três suspeitos foram detidos.

O padre foi abordado pelo trio na noite de terça-feira (21), quando saía de um carro, na região do Ceasa, em São Paulo, e foi levado para um imóvel, em Osasco. O religioso foi obrigado a fazer diversas transferências bancárias.

Equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano chegaram ao local onde a vítima estava após receber denúncias. No endereço, os policiais encontraram o padre deitado, amarrado e com os olhos vendados. Ele foi libertado em segurança.

Os três detidos foram levados ao 5º DP de Osasco, onde o caso foi registrado e as investigações prosseguem.