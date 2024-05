Fini inaugura quiosque no SuperShopping Osasco

A Fini, uma das principais produtoras de balas e guloseimas em todo o mundo, inaugurou um quiosque no SuperShopping Osasco. Além da novidade, o empreendimento recebe outras duas marcas para complementar a variedade de lojas.

O quiosque da Fini, está localizado em frente à loja Ana Capri, no 1º Piso, e traz os famosos docinhos e guloseimas preferidos entre pessoas de todas as idades.

Outra marca que chega ao SuperShopping Osasco é a Sabores da Amazônia, localizada em frente a Starbucks no 1º Piso, e apresenta delícias típicas da região amazônica para quem ama novos sabores.

Para resolver as pendências do dia, o shopping center inaugura a Troque Já, loja especializada em produtos Apple, com diferentes modelos e acessórios que atendem as necessidades do público.

O SuperShopping Osasco funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.