Barueri sedia prova do Ranking Paulista de Ciclismo no domingo (31)

Barueri sedia neste domingo (31), a partir das 7h30, a prova Ranking Paulista de Estrada.

publicidade

A disputa será válida pela ranking estadual Classe CEE para todas as categorias, e será realizada no circuito montado na Avenida Exército Brasileiro, no Jardim Silveira.

A competição será aberta a todos ciclistas de 31 categorias de idades, com inscrição gratuita. As inscrições serão realizadas somente online, por este link, até o dia 29 de março.

publicidade

O ciclista poderá se inscrever em apenas uma categoria. A competição ainda terá a categoria Ciclismo para Todos, reservada exclusivamente a moradores de Barueri em comemoração aos 75 anos da cidade.

Estes deverão levar comprovante de residência em seu nome no dia da retirada de kit.

A prova dará premiação em dinheiro para os cinco mais bem colocados da categoria Elite, no masculino e feminino, além de vencedores da Sub 23 dos dois gêneros.

publicidade

A premiação no masculino será assim:

1. R$ 1200,00;

2. R$ 1000, 00;

3. R$ 800,00;

4. R$ 600,00;

5. R$ 400,00;

E uma Meta Sprinter R$ 500,00.

Já na Elite feminino é a seguinte:

1. R$ 1000,00;

2. R$ 800,00;

3. R$ 600,00;

4. R$ 400,00;

5. R$ 200,00;

E uma Meta Sprinter R$ 500,00.

Os vencedores do Sub 23 masculino e feminino receberão R$ 500,00 cada.

publicidade

A Prova Ranking Paulista de Estrada em comemoração aos 75 anos da cidade de Barueri tem organização e promoção da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio da Prefeitura de Barueri.

Programação *

1ª Bateria – 7h30

7h30 – Infanto Juvenil Masc/Fem – 4 voltas – 12 km;

7h32 – Infantil Masc/Fem – 2 voltas – 6 km;

7h34 – Mirim Masc/Fem – 1 volta – 200 metros;

7h36 – Kids Masc/Fem – 1 volta – 100 metros.

publicidade

2ª Bateria – 8h

8h – Juvenil Masculino – 10 voltas – 30 km;

8h02 – Master D1/D2 – 10 voltas – 30 km;

8h04 – Master Feminino A/B/C – 9 voltas – 27 km;

8h06 – Juvenil Feminino – 6 voltas – 18 km.

3ª Bateria – 9h30

9h30 – Master Masculino B1/B2 – 20 voltas – 60 km;

9h32 – Master Masculino C1/C2 – 16 voltas – 48 km;

9h34 – Elite/Sub 23 Feminino – 15 voltas – 45 km;

9h36 – Open Feminino – 7 voltas – 21 km.

4ª Bateria – 11h30

11h30 – Elite/Sub 23 Masculino – 30 voltas – 90 km;

11h32 – Sub 30 / Master Masculino A1 e A2 – 18 voltas – 54 km;

11h34 – Junior Masculino – 23 voltas – 69 km.

publicidade

5ª Bateria – 14h32

14h32 – Open Masculino – 15 voltas – 45 km;

14h34 – MTB Elite Masculino – 10 voltas – 30 km;

14h36 – Ciclismo para Todos – 2 voltas – 6 km.

* sujeito à alteração