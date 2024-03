Ana Paula Rossi participa de homenagem à Michelle Bolsonaro no Theatro Municipal

A vereadora e pré-candidata à Prefeitura de Osasco Ana Paula Rossi (PL) e sua mãe, a vice-prefeita Ana Maria Rossi, marcaram presença na sessão solene que homenageou a ex-primeira dama do Brasil e presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, com a entrega do título de Cidadã Paulistana. A cerimônia foi realizada na noite desta segunda-feira (25), no Theatro Municipal de São Paulo, espaço cujo o uso sem custos foi barrado pela Justiça.

“Parabéns à nossa presidente Michelle Bolsonaro por este merecido reconhecimento como Cidadã Paulistana. A sua dedicação é um exemplo para todos nós”, declarou Ana Paula Rossi, nas redes sociais.

A proposta que concede o título à Michelle é de autoria do vereador Rinaldi Digilio (União Brasil). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) também estiveram presentes na cerimônia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não compareceu.

Uso barrado

O Theatro Municipal é administrado pela Prefeitura paulista e prioriza a utilização sem custos para atividades da Secretaria de Cultura e do poder Executivo. Diante disso, a deputada federal Erika Hilton (PSOL) recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo com o argumento de que a homenagem à Michelle seria um evento de natureza pessoal.

O pedido da deputada foi acatado pelo desembargador da ação, definindo que o evento deveria ser feito na Câmara Municipal de São Paulo. O descumprimento implicaria multa de R$ 50 mil.

Diante da decisão judicial, o vereador Rinaldi optou por alugar o espaço no Theatro Municipal por conta própria. Os custos são estimados em cerca de R$ 100 mil.