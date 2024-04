Marcos Neves apoia ex-secretário de Obras José Roberto na disputa à Prefeitura de Carapicuíba

O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PSDB), anunciou, na noite desta quinta-feira (18), apoio ao ex-secretário de Obras e professor José Roberto (PSD) para ser o seu sucessor nas eleições municipais de outubro.

A pré-candidatura de José Roberto foi lançada durante um encontro de lideranças, que contou com a presença da deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, e do deputado estadual Gerson Pessoa.

“Carapicuíba evoluiu muito nos últimos oito anos e esse trabalho precisa continuar. O professor José Roberto é o nosso pré-candidato a prefeito e, com certeza, continuará o nosso trabalho aqui”, declarou Marcos Neves, que chega a reta final de seu mandato na cidade.

O o pré-candidato a vice ainda não foi oficializado. No entanto, nos bastidores, o nome cotado para compor a chapa com José Roberto é o do vereador Guto José (Podemos).