Obras do novo acesso a Osasco pela Castello interditam trecho da Avenida Maria Campos

Obras do novo acesso a Osasco pela Castello interditam trecho da Avenida...

A partir desta sexta-feira (19), um trecho da Avenida Maria Campos, no cruzamento com a Rua Cipriano Tavares até a Rua Cônego Afonso, será parcialmente interditado durante as noites. A interdição ocorrerá das 21h às 5h e tem previsão para durar 15 dias, podendo ser prorrogada, se necessário.

publicidade

A medida é necessária para viabilizar o posicionamento de um guindaste para a colocação de aduelas, elementos pré-moldados que fazem parte da obra da ponte.

Para minimizar os transtornos, a Prefeitura disponibilizou rotas alternativas para os motoristas que trafegam na região. No sentido Centro, os veículos deverão utilizar a Rua Jaime Regalo. Já no sentido Vila Yara, os motoristas deverão acessar a Rua Cipriano Tavares e virar à esquerda para chegar à Avenida Hilário Pereira de Souza.