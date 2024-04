Itapevi registra novo óbito por dengue em meio a aumento de casos na região

A situação da dengue na região segue preocupante, conforme apontam os últimos dados do boletim epidemiológico divulgado no Painel de monitoramento Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo. Além do aumento significativo no número de notificações e casos confirmados, Itapevi registrou uma morte em decorrência de complicações causadas pela doença.

De acordo com o levantamento, o total de notificações de dengue na região chega a 41.386, sendo 14.887 casos confirmados, 25.071 prováveis, 10.184 em investigação e 16.040 descartados. Além disso, entre os casos confirmados, 157 são de dengue com sinais de alarme e 13 casos graves da doença.

A região acumula agora dois óbitos por dengue desde o início do surto, sendo um em Cotia e um em Itapevi. A última vítima fatal é uma mulher de 65 a 79 anos, moradora de Itapevi, que veio a óbito em 14 de março, após apresentar os primeiros sintomas em 3 de março.

Dois casos em Santana de Parnaíba (um homem de 65 a 79 anos, que teria morrido em 1º de abril, e uma idosa acima de 80 anos, que teria falecido em 29 de março) que estavam no boletim epidemiológico do dia 12 de abril não aparecem mais nos registros.

Esse cenário reforça a necessidade de intensificar as medidas de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. As autoridades de saúde têm orientado a população a eliminar possíveis criadouros do inseto, mantendo os quintais e áreas comuns livres de água parada.

Além disso, é fundamental que os moradores fiquem atentos aos sintomas da dengue, como febre alta, dores no corpo, mal-estar e manchas vermelhas na pele, e procurem assistência médica imediata em caso de suspeita. O diagnóstico e o tratamento precoces são essenciais para evitar complicações graves e óbitos decorrentes da doença.