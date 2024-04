Ginásio José Corrêa sedia Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu a partir desde sábado (20)

O Ginásio José Corrêa, em Barueri, sedia, de 20 a 28 de abril, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, organizado pela Confederação Brasileira da modalidade.

As lutas começam todos os dias às 9h30 e contemplam os pesos galo, pluma, pena, leve, médio, médio pesado, pesado, super pesado e pesadíssimo, indo do juvenil ao master, tanto no masculino como no feminino, e passando por todas as cores de faixa, da branca até a preta.

A entrada para o público é livre.

O Ginásio fica na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, Centro.