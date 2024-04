Itapevi intensifica combate ao Aedes aegypti com mutirão no Parque Suburbano

A Prefeitura de Itapevi dará continuidade aos esforços de combate ao mosquito Aedes aegypti neste sábado (20), com a realização do 10º Mutirão “Todos Contra o Aedes” no Parque Suburbano. Das 8h às 14h, agentes de saúde percorrerão 18 ruas do bairro, visitando residências para orientar os moradores sobre como evitar a proliferação do inseto e procurar possíveis focos.

A ação, que conta com o apoio de equipes de zeladoria e do caminhão cata-bagulho para remoção de móveis velhos que possam acumular água, tem como objetivo impedir o avanço das doenças transmitidas pelo Aedes, como dengue, zika e chikungunya. Até maio, mês de maior incidência de casos, serão realizados 13 mutirões semelhantes em diferentes regiões do município.

Além dessa iniciativa, os profissionais da saúde atuam diariamente no bloqueio de casos positivos e na erradicação de focos mapeados em Itapevi. A Prefeitura reforça a importância da colaboração dos moradores, autorizando os agentes a realizarem vistorias domiciliares para eliminar criadouros do mosquito transmissor.