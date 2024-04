Professora Kátia Oliveira, do PSOL, desiste de pré-candidatura à prefeita de Barueri

A professora Kátia Oliveira (PSOL) usou as redes sociais para comunicar sua renúncia à pré-candidatura à prefeita de Barueri nas eleições municipais. O anúncio foi feito no domingo (21).

publicidade

“Gostaria de deixar claro que minha decisão foi tomada estritamente por questões de trabalho e outros assuntos pessoais que não irei expor aqui. Diante de todos esses fatos, me vi impossibilitada de seguir em frente com a minha pré-candidatura”, declarou Kátia, em nota publicada no Instagram.

O PSOL de Barueri havia apresentado Kátia como sua pré-candidata ao cargo majoritário na cidade no final de janeiro. Sabrina Nabuco, a então pré-candidata a vice, é cotada para assumir o lugar de Kátia. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pelo diretório, que ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.