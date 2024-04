Lei que cria “Polo das Noivas” no Centro de Osasco é sancionada

Entrou em vigor, na última sexta-feira (19), a Lei 5.331/2024, que institui o Polo das Noivas de Osasco, na região central da cidade. O objetivo é promover o desenvolvimento sustentável da atividade econômica na região da Rua Natanael Tito Salmon, especificamente no trecho entre a Rua Antônio Agu e a Avenida João Batista.

O trecho é conhecido pela grande quantidade de lojas especializadas em trajes para festividades e casamentos, assim como outros serviços voltados ao setor, entre eles, locação de veículos de luxo, alfaiate, floriculturas e espaços de beleza.

De acordo com o vereador Rodrigo Gansinho (PL), autor do projeto que deu origem à lei, a criação do Polo das Noivas de Osasco “tem por objetivo a geração de emprego e renda para a região”.

A legislação prevê, como objetivo do Polo atrair novos investimentos dentro do perfil vocacional da região de abrangência do polo e fomentar o desenvolvimento do comércio local.

Antes de ser sancionado, o projeto foi discutido e votado em dois turnos na Câmara de Osasco.