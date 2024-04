“Anunciaram o assalto querendo que abrisse o cofre”, relata funcionária dos Correios de Carapicuíba

Ao menos 10 funcionários dos Correios ficaram reféns de três assaltantes que invadiram uma agência, na Avenida Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba. O trio, sendo dois homens e uma mulher, foi detido logo após o crime, que aconteceu na segunda-feira (22).

Uma das vítimas relatou os momentos de terror que viveu durante a ação dos criminosos. “Eles anunciaram o assalto querendo que abrisse o cofre, que fizéssemos transferências de Pix”, afirmou uma funcionária, à reportagem da Record TV.

Imagens de uma câmera de segurança exibidas na reportagem do “JR 24h”. No vídeo, é possível ver quando um bandido aparece com duas vítimas rendidas. Ele manda todos os funcionários deitarem no chão. Ele sobe a escada com uma funcionária rendida.

Depois, um casal aparece e se separa: o homem vai ao encontro do primeiro assaltante no piso superior da unidade, enquanto a mulher começa a pegar objetos que estavam em cima das mesas.

Quem chamou a polícia foi um funcionário que conseguiu esconder-se dos bandidos dentro de um banheiro. “Quando abrimos a porta, tinha funcionários no chão, tinha uma moça muito nervosa que estava contorcendo as mãos, ela estava tendo uma convulsão”, afirmou a PM Daiane Lima à reportagem.

A PM disse ainda que uma funcionária encontrada dentro de outra sala da unidade havia levado uma coronhada na cabeça. Dentro da sala de carga e descarga, havia outros dois trabalhadores escondidos.

Um revólver calibre .38 foi apreendido. Com os assaltantes, a PM recuperou os pertences roubados, como cinco celulares, carteiras e mais de R$ 1,4 mil subtraídos do caixa da agência. Nas proximidades, os policiais localizaram ainda um veículo usado pela quadrilha.