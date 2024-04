Prefeito de Osasco participa de anúncio de investimento recorde do Mercado Livre

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, esteve presente na reunião em que o Governo de São Paulo e o Mercado Livre anunciaram um investimento recorde de R$ 8 bilhões da empresa no Estado em 2024. O encontro aconteceu nesta terça-feira (23) no Palácio dos Bandeirantes, com a participação do governador Tarcísio de Freitas.

Sediada em Osasco, a gigante latino-americana de comércio eletrônico e serviços financeiros vai destinar 35% de seus investimentos totais no Brasil, que somam R$ 23 bilhões neste ano, para alavancar suas operações em território paulista. Além disso, 64% das novas contratações previstas pela companhia serão concentradas em São Paulo, o que deve gerar mais de 4,2 mil empregos.

Segundo o governador Tarcísio, o aporte recorde “representa a confiança de uma das maiores plataformas globais de tecnologia na transformação digital e nas medidas de desburocratização que o Governo de São Paulo vem implementando desde o início de 2023 para facilitar a vida de quem empreende e gera oportunidades”.

O valor anunciado será aplicado em bens de capital e despesas operacionais estratégicas, com foco nos setores de serviços financeiros, tecnologia e logística do Mercado Livre. O Estado já concentra quatro dos dez centros de distribuição da empresa no país, além de dezenas de operações logísticas complementares.

Além da sede do Mercado Livre no Brasil, Osasco também concentra quatro dos 10 centros de distribuição fulfillment – galpões que armazenam as mercadorias de um e-commerce – da empresa em operação no país, além de dezenas de operações logísticas complementares e integradas à rede nacional gerenciada pela plataforma.