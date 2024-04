Barueri promove Feiras de Adoção de Animais a partir desta quarta-feira (24)

A Prefeitura de Barueri realiza a partir desta quarta-feira (24) uma série de feiras destinadas à adoção responsável de animais domésticos. As feiras ocorrerão em diferentes localidades do município, ofertando cães e gatos resgatados, castrados, microchipados e vermifugados pelo CEPAD (Centro de Proteção ao Animal Doméstico).

O primeiro evento será nesta quarta-feira (24), das 10h às 15h, no Boulevard, localizado no Centro. Na sexta-feira (26), a feira será realizada na Praça Oiapoque, em Alphaville. No sábado (27), o Parque Dom José receberá a ação, enquanto no domingo (28) será a vez do Parque Ecológico hospedar a iniciativa, sempre no mesmo horário.

Todas as feiras contarão com animais previamente resgatados pelas equipes do CEPAD e devidamente preparados para uma adoção segura. Os interessados terão a oportunidade de conhecer os bichinhos e dar um lar repleto de amor e cuidados a eles.