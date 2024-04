CRAS Móvel de Itapevi vai percorrer 11 bairros até setembro

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Móvel de Itapevi iniciou sua circulação pelos bairros da cidade neste mês, levando os serviços de proteção básica para todas as regiões. A unidade itinerante vai visitar um total de 11 localidades nos próximos meses, com permanência de aproximadamente 10 dias em cada uma.

publicidade

Durante as visitas, que ocorrem das 9h às 16h, os moradores poderão ter acesso a diversos serviços, como atualização do Cadastro Único para acesso a programas de transferência de renda, atendimento do Programa de Atenção à Família (PAIF), inscrição no Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de ações de fortalecimento dos vínculos familiares.

A equipe do CRAS Móvel é composta por assistentes e orientadores sociais, que realizam os atendimentos no veículo itinerante. A Prefeitura elaborou um cronograma priorizando bairros com maior necessidade de acesso aos serviços.

publicidade

Entre os locais que receberão o CRAS Móvel estão Nova Cotia, Chácara Santa Cecília, Alto da Colina, Jardim São Carlos, Vila Gioia, Jardim Briquet, Parque Suburbano, Ambuitá, Vila Santa Rita, Jardim Vitapolis e Jardim Alabama.

A cidade também conta com quatro unidades fixas do CRAS, localizadas na Vila Aurora, Jardim Maristela, Vila Dr. Cardoso e Amador Bueno, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira a programação:

publicidade

Nova Cotia

Quando: de 15 a 26 de abril

Local: CEMEB Orlando Villas Boas

publicidade

Endereço: Rua Periquito, 36

Chácara Santa Cecília

publicidade

Quando: de 29 de abril a 10 de maio

Local: USF Chácara Santa Cecília

Endereço: Rua dos Camarões , 183

publicidade

Alto da Colina

Quando: de 13 a 24 de maio

publicidade

Local: CEMEB Professora Maria Zibina de Carvalho

Endereço: Rua Abacachós, 17

publicidade

Jardim São Carlos

Quando: de 27 de maio a 07 de junho

Local: CEMEB Dra. Zilda Arns

publicidade

Endereço: Rua Neide Silva Guimarães , 310

Vila Gioia

publicidade

Quando: de 10 a 21 de junho

Local: CEMEB Antônio Golçalves Dias

Endereço: Rua Alfa , 81

publicidade

Jardim Briquet

Quando: de 24 de junho a 05 de julho

publicidade

Local: CEMEB Neuza Marques Lobato

Endereço: Rua Águas de Lindóia, 145

publicidade

Parque Suburbano

Quando: de 08 a 19 de julho

Local: CEMEB Vereador Antônio Rodrigues da Silva

publicidade

Endereço: Rua Chuí , 44

Ambuitá

publicidade

Quando: de 22 de julho a 02 de agosto

Local: CEMEB Manoela Sanches Casagrande

Endereço: Rua João Papa , 23

publicidade

Vila Santa Rita

Quando: de 05 a 16 de agosto

publicidade

Local: CEMEB Jossei Toda

Endereço: Rua Colorado , 116

publicidade

Jardim Vitapolis

Quando: de 19 a 30 de agosto

Local: CEMEB Dona Maria Roncagli Michelloti

publicidade

Endereço: Rua Cecília Pereira Alves , 170

Jardim Alabama

publicidade

Quando: de 02 a 13 de setembro

Local: CEMEB Alice Celestino Isabo Ramari

Endereço: Rua Afeganistão , 696