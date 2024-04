Sobe para três as mortes por dengue registradas na região

Segundo os dados mais recentes do Painel de Monitoramento da Dengue do Estado de São Paulo, a região já soma três mortes pela doença. As vítimas fatais eram moradoras de Cotia, Embu das Artes e Itapevi.

O primeiro óbito ocorreu em 1º de março, de um homem de 20 a 34 anos, residente em Cotia, que apresentou os primeiros sintomas em 14 de fevereiro. Já no dia 18 de março, um idoso acima de 80 anos faleceu em Embu das Artes após iniciar as manifestações da dengue em 4 de março.

A terceira morte registrada foi de uma mulher de 65 a 79 anos, moradora de Itapevi, que veio a óbito em 14 de março. Os sintomas se iniciaram três dias antes, em 3 de março.

Até o momento, o Painel contabiliza 43.545 casos notificados na região, sendo 15.530 confirmados, 26.582 prováveis e 11.052 em investigação. Ao todo, foram descartados 16.615 casos. Além dos três óbitos já contabilizados, outras 10 mortes seguem em investigação pelas autoridades.

Em relação à classificação dos casos confirmados, a grande maioria (15.357) corresponde à dengue comum. Outros 160 foram classificados como dengue com sinal de alarme e 13 como dengue grave.