Advanced abre 10 vagas de emprego para serviços de limpeza em Jandira

A Advanced está com um processo seletivo aberto para preencher 10 vagas de emprego em Jandira. A companhia distribuirá 100 senhas nesta quarta-feira (24), às 9h, na Casa do Trabalhador de Jandira, localizada na Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570, Vila Mercedes.

Os requisitos para concorrer às oportunidades incluem ter ensino fundamental completo, idade entre 30 e 55 anos, experiência prévia na função e residir em Jandira ou Barueri. A empresa não estabeleceu distinção de gênero para as vagas.

O salário oferecido é de R$ 1.590, além de benefícios adicionais, que não foram detalhados. Os interessados devem comparecer ao local indicado no horário estipulado para retirar as senhas, que serão distribuídas por ordem de chegada.