PM liberta reféns e prende quadrilha em assalto a Correios em Carapicuíba

Uma operação policial libertou nove reféns e prendeu quatro criminosos que haviam invadido uma agência dos Correios na noite de ontem (22) na Avenida Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba. As equipes da Força Tática e do Radiopatrulhamento do 33º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana agiram prontamente após o acionamento do assalto em andamento.

publicidade

Segundo a PM, um dos funcionários, que conseguiu se esconder no banheiro durante a invasão, chamou a Polícia e indicou a localização exata dos bandidos dentro da agência. Uma mulher que tentou se passar por vítima acabou sendo identificada como integrante da quadrilha. Outros dois homens foram encontrados na área de carga e descarga, tentando se esconder atrás de um caminhão estacionado.

Durante as buscas, um dos criminosos revelou o esconderijo de um revólver calibre .38 com numeração suprimida e seis munições, que foram apreendidos. As nove vítimas que estavam trancadas em uma sala foram libertadas ilesas.

publicidade

Com os assaltantes, a PM recuperou os pertences roubados, como celulares, carteiras e mais de R$ 1,4 mil subtraídos do caixa da agência. Nas proximidades, os policiais localizaram ainda um veículo usado pela quadrilha, com placas sobrepostas em uma tentativa frustrada de dificultar a fuga.

A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Carapicuíba, onde os quatro criminosos presos permaneceram à disposição da Justiça. Eles deverão responder por roubo, cárcere privado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.