Prefeito promete ampliação do ensino integral em Cotia.

O Programa Municipal de Escola em Tempo Integral, iniciado este ano em Cotia, deverá ser ampliado. O projeto piloto, que atende atualmente 302 estudantes do Ensino Fundamental dos 3ºs aos 5ºs anos, está em funcionamento no CEUC Pref. Carmelino P. de Oliveira e na EM Jornalista Maria do C. de Almeida, que passaram a ter jornada diária de sete horas. Desde 2023, o formato já estava 100% implantado nos Centros Educacionais (creches) municipais para crianças do Berçário ao Maternal I.

publicidade

O prefeito Rogério Franco destacou que, além do currículo regular, os alunos têm acesso a atividades extras como artes, reforço escolar e robótica. Porém, a principal promessa é expandir o formato de ensino integral para mais unidades da rede municipal nos próximos anos.

“Vamos analisar os resultados destas duas escolas e, com planejamento, poderemos avançar à medida que consigamos identificar e adequar as condições de espaço físico das outras instituições”, afirmou Franco. O objetivo declarado é priorizar regiões com maior vulnerabilidade socioeconômica para promover inclusão e igualdade de oportunidades educacionais.

publicidade

“O ensino em tempo integral é um projeto que precisava ser iniciado e foi isso que fizemos. Vamos buscar ampliar para outras escolas, especialmente aquelas localizadas em regiões carentes, ampliando o tempo de aprendizado, atividades lúdicas, educação e cultura para nossas crianças”, explicou o prefeito Rogério Franco.