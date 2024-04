Benfica abre vagas de motorista de ônibus, mecânico, manobrista e outras em Barueri, Itapevi e Jandira

A Benfica Barueri Transporte e Turismo (BBTT) está com vagas de emprego abertas nas garagens de Barueri, Itapevi e Jandira para diversas funções. As oportunidades foram divulgadas nas redes sociais.

A empresa busca por profissionais para preencher cargos de: auxiliar de manutenção predial, auxiliar de serviços gerais, manobrista, motorista de ônibus, mecânico de diesel.

Os salários não foram informados. Já os benefícios oferecidos pela empresa são:

Assistência médica

Vale Refeição

Cesta Básica

Vale Transporte (crachá)

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site de recrutamento da Benfica, onde podem cadastrar o currículo online no “Banco de Talentos” e obter novas informações sobre todas as vagas disponíveis.