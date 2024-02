PSOL define pré-candidata à Prefeitura de Barueri

O PSOL de Barueri apresentou a professora Kátia Oliveira como pré-candidata à Prefeitura nas eleições municipais de 2024. Sabrina Nabuco compõe a pré-candidatura como vice.

A aposta do partido para a corrida eleitoral majoritária na cidade de Barueri foi divulgada nesta semana, logo após um encontro que reuniu filiados do Psol, no Parque dos Camargos. “A chapa composta por mulheres se contrapõe ao coronelismo do município que há décadas é governada sempre pelos mesmos nomes”, diz o partido.

Kátia Oliveira é professora formada em pedagogia pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-graduada em Gestão de Docência e Educação Inclusiva. Em 2022, foi candidata a deputada e teve mais de 3,6 mil votos.

Já a pré-candidata a vice, Sabrina é graduada pela USP em Engenharia e em Ciências Sociais. Fez parte da candidatura coletiva Juntas por Barueri que foi a 7ª candidatura à vereança mais votada em Barueri em 2020.

Nos bastidores, o atual prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSB), já sinalizou que apoia o seu vice, Beto Pireti, como pré-candidato ao pleito, que também será disputado pelo ex-prefeito Gil Arantes (União).