PDT negocia indicação de vice-prefeito em Osasco

O PDT (Partido Democrático Trabalhista) de Osasco reafirmou seu apoio à pré-candidatura de Gerson Pessoa (Podemos) à prefeitura nas eleições de 2024, durante uma reunião com filiados no último dia 29. O encontro, liderado pelo presidente do partido, Milton Cavalo, contou com a presença de diversas lideranças, incluindo o ex-prefeito e Secretário Executivo do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) Jorge Lapas. O partido discutiu a formação de uma chapa forte de pré-candidatos a vereador.

O ex-prefeito Lapas revelou que o PDT vai indicar Waldyr Ribeiro, secretário de Obras do governo de Lins, como pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Gerson Pessoa. “Sugerimos o nome do Waldyr porque é uma pessoa que tem extrema capacidade e experiência, uma pessoa que agrega, que tem bom relacionamento com os vereadores. Nossa expectiva é que seja essa a escolha porque é o melhor para a cidade. Mas somos sempre pelo diálogo”, explicou o ex-prefeito.

Se aceita, a indicação mudaria a atual composição do Executivo, que tem como vice Ana Maria Rossi (PL), do partido que cogita lançar Ana Paula Rossi como candidata.

Engenheiro civil, Waldyr Ribeiro foi diretor de obras na Prefeitura de Osasco entre 2005 e 2007; secretário de Obras de 2007 até 2012; secretário de Relações Institucionais de 2013 a 2016; e em 2019, foi convidado pelo prefeito Rogério Lins para assumir novamente o cargo de secretário de Obras.