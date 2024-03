É campeã! Osasquense conquista dois ouros no campeonato de jiu-jitsu na Flórida

A atleta de jiu-jitsu Carina Santi, integrante do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, conquistou dois ouros no Campeonato Pan-Americano de Jiu-jitsu, disputado na Flórida (EUA) no último dia 21 de março.

publicidade

A atleta osasquense disputou nas categorias master 1 faixa preta peso e absoluto e conquistou o duplo ouro. A competição reuniu aproximadamente 3000 atletas de 20 países, no masculino e feminino.

Em fevereiro deste ano a atleta já havia conquistado o título nas categorias pesadíssimo e absoluto no European Jiu-jitsu na França.

publicidade

“Não é de hoje que Carina vem se destacando na modalidade, ano passado ela esteve em poucas competições devido a cirurgia no joelho. Porém agora voltou com tudo, ganhando todos os campeonatos. Parabéns”, ressaltou o secretário Rodolfo Rodrigues Cara.

“Meu Deus a minha fixa ainda não caiu”, resumiu a atleta em suas redes sociais.