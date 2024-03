Quase 1 milhão de veículos devem utilizar as estradas da região no feriado de Páscoa

Quase 1 milhão de veículos devem utilizar as estradas da região no...

As concessionárias que administram as principais estradas da região – Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel, estimam que cerca de 928 mil veículos utilizem as vias durante o deslocamento do feriado de Páscoa/Semana Santa.

A CCR ViaOeste prevê que 375 mil veículos devem trafegar pelo Sistema Castello-Raposo entre a 0h de sexta-feira (29) e 0h de domingo (31), e a CCR Rodoanel estima que 553 mil utilizem o anel viário no mesmo período.

Na quinta-feira (28) a previsão é que o movimento de veículos seja maior das 17h às 19h, no sentido interior do Sistema Castello-Raposo. Na sexta-feira (29), o fluxo deve ser intenso das 9h às 11h, também no sentido interior. No retorno, a Concessionária estima maior concentração de veículos no sentido capital no domingo (31), das 12h às 19h.

Já no Rodoanel, a Concessionária prevê movimento intenso na quinta-feira (28), das 16h às 19h. Nos demais dias, a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado no domingo.