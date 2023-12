Barueri terá apresentações de Felipe Araújo e Soraya Moraes nesta semana

A última semana de programação musical do Natal Encantado de Barueri contará com apresentações gratuitas da cantora gospel Soraya Moraes e do sertanejo Felipe Araújo. As atrações acontecerão sempre às 20h30, no palco principal montado em frente ao Ginásio José Corrêa, no Centro.

publicidade

No repertório, Felipe Araújo tem sucessos como “Atrasadinha”, “Amor da Sua Cama”, “A Mala é Falsa” e “Espaçosa Demais”. Já Soraya Moraes canta “Quão Grande é o Meu Deus”, “Caminho No Deserto” e “Cadeias Quebrar”.

Além disso, ainda nesta semana subirão ao palco montado no Boulevard Central, sempre às 19h, Derico e Quarteto, Betto e Leandro e o Projeto Rock, que encerra as apresentações.

publicidade

Já no palco principal, quem encerra a programação do Natal Encantado é o grupo de pagode Pixote, que se apresenta na sexta-feira (22), às 20h30.

O público poderá apreciar também a decoração natalina deste ano em Barueri, que conta com uma árvore de Natal com 33 metros de altura e uma iluminação especial para essa época do ano.