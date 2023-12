Pódio da São Silveira teve atleta olímpico e fundista queniana

A queniana Viola Jelagat Kosgei (inscrição nº 58) foi a grande campeã da categoria geral feminino da 47ª Corrida São Silveira, disputada no último domingo (17) em Barueri. Ela correu os 8km da prova em apenas 27 minutos e 06 segundos e levou o prêmio de R$ 5.000,00.

A fundista queniana está no Brasil há três meses e tem participado das principais provas de corrida do país, incluindo a São Silveira. Ela foi a vencedora da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, organizada em agosto de 2023; da Meia Maratona de Curitiba, realizada em novembro no Paraná; a 24ª Volta Internacional da Pampulha, realizada no último dia 10 de dezembro, e a 2ª Corrida 10 Milhas e a 3ª Corrida Rústica de Chiador, também em Minas Gerais, no dia 12..

“Faz três meses que estou treinando no Brasil e vim com foco na Meia Maratona do Rio, onde fui campeã. A competição em Chiador foi boa e gostei do percurso. Agora, meu próximo desafio é a São Silvestre”, disse.

Masculino

Na categoria Geral Masculino o grande campeão foi o atleta de elite, Altobeli Santos da Silva. Ele fez o percurso de 8k em apenas 23 minutos e 47 segundos e levou uma premiação de R$ 5.000,00.

Altobeli é um atleta olímpico (9° lugar nas Olimpíadas do Rio 2016), Campeão dos 3.000m com obstáculos e vice dos 5.000m nos Jogos Pan-Americanos de Lima (2019). Em 20 de novembro de 2022 disputou e venceu a primeira maratona da sua carreira, a Maratona de Curitiba.