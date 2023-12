Compras de fim de ano aumentam o movimento no Calçadão de Osasco

O Calçadão da rua Antônio Agú, um dos maiores polos comerciais do país, no Centro de Osasco, segue ainda mais movimentado neste mês de dezembro. Muitas lojas estão funcionando com horário estendido, fechando depois das 20h, para atender a demanda deste fim de ano.

publicidade

A expectativa da Associação Comercial e Empresarial de Osasco é de que o Natal de 2023, uma das datas mais importantes para o comércio, seja melhor que o do ano anterior. “Como o país está numa crescente, as próximas datas, como Páscoa e Dia das Mães, serão ainda melhores”, estima a ACEO.

A diarista dona Maria do Rosário separou a manhã do sábado (16) para ir às compras e já garantiu o presente de Natal dos dois netos. “Estou numa correria muito grande, mas não podia deixar de comprar o presente dos meus meninos, eles já ficam ansiosos esperando”, contou ao Visão Oeste.

publicidade

Quem vem ao Calçadão de Osasco, além de fazer as compras, geralmente aproveita para comer o famoso cachorro-quente em um dos mais de 200 carrinhos licenciados pela Prefeitura. A cidade, que é conhecida como a “capital do cachorro-quente”, atingiu um recorde neste ano ao produzir o maior dogão do país: um lanche de 61 metros de comprimento.

7º maior PIB do Brasil

Osasco vem se destacando não apenas pelo famoso “dogão” ou pela movimentação em seu polo comercial nas datas sazonais. A cidade continua a ocupar a sétima posição dos municípios com o maior Produto Interno Bruto (PIB) do país, em 2021, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Na última década, a cidade subiu da 16ª posição para a sétima cidade com o maior PIB do Brasil. Para o secretário de Finanças do município, Bruno Mancini, além do Comércio, um dos principais setores que movimentam a economia na cidade, a chegada de grandes empresas a Osasco impulsionam esse avanço.

publicidade

“É um fenômeno recente essa chegada de grandes empresas, especialmente do segmento de Serviços de intermediação, de Comércio eletrônico, que tem se agigantado nesse momento da economia”, destacou Mancini, à reportagem exibida no jornal “SPTV”, da TV Globo.

Dentre as empresas que escolheram Osasco para abrigar suas instalações neste ano, estão a Heineken, a Stone Pagamentos, a Jamef Encomendas Urgentes e a japonesa Rakuten. Essas companhias se juntam ao conglomerado empresarial de Osasco, que reúne Rappi, iFood, Mercado Livre, Lalamove, MercadoCar, Shopper, Bradesco, iFood e outras.