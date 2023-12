Estação Itapevi da linha 8-Diamante oferece acolhimento emocional nesta terça-feira (19)

A Estação Itapevi da Linha 8-Diamante recebe nesta terça-feira (19), o Projeto Help, que oferece acolhimento emocional e escuta qualificada para pessoas que buscam por auxílio psicológico. A ação faz parte da “Campanha Não é só em Setembro”, que destaca a importância dos cuidados com a saúde mental em todos os meses do ano.

Entre às 14h e 16h, uma equipe de voluntários estará posicionada no local para abordar os passageiros e garantir ajuda especializada para os conflitos emocionais.

Por meio do “Cantinho do Desabafo”, passageiros que se interessarem pelo atendimento podem conversar em um espaço seguro sobre suas questões emocionais.

Além disso, a iniciativa distribui panfletos com mensagens otimistas e disponibiliza o telefone nacional para atendimento online (4200-0034).