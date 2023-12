Osasco se mantém como a 7ª cidade com o maior PIB do Brasil; confira o ranking

Osasco se mantém como a 7ª cidade com o maior PIB do...

Osasco continua no 7º lugar no ranking dos municípios com o maior PIB (Produto Interno Bruto) no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Os dados foram divulgados hoje (15) e referem-se a 2021.

O ranking é liderado pela cidade de São Paulo, que foi responsável por 9,20% do PIB brasileiro; seguida por Rio de Janeiro (3,99%); Brasília (3,18%); Belo Horizonte (1,17%); Manaus (1,15%); Curitiba (1,09%); Osasco (0,96%); Maricá (0,95%); Porto Alegre (0,91%); e Guarulhos (0,86%).

Ainda de acordo com o IBGE, entre 2002 e 2021, Osasco avançou da 16ª posição para a sétima, e está entre os municípios que responderam por quase 25% do PIB nacional em 2021.

Os números, no entanto, ainda refletem os efeitos da pandemia de covid-19 na economia dos municípios. A capital paulista, por exemplo, apesar de continuar sendo a cidade mais rica do país em 2021, perdeu 0,6 ponto percentual em comparação com 2020.

“Os resultados expressam uma recuperação econômica das capitais e outras agregações com maior participação no PIB brasileiro que, por terem como atividade principal os serviços presenciais, foram fortemente afetadas pela pandemia de covid-19″, explica Luiz Antonio de Sá, analista de Contas Regionais do IBGE.

Da região, além de Osasco, a cidade de Barueri também ocupou uma posição expressiva no ranking divulgado pelo IBGE, ficando no 17º lugar com 0,64% do PIB nacional.

Confira o ranking das 10 cidades com maior PIB em 2021*:

1º São Paulo (SP);

2º Rio de Janeiro (RJ);

3º Brasília (DF);

4º Belo Horizonte (MG);

5º Manaus (AM);

6º Curitiba (PR);

7º Osasco (SP);

8º Maricá (RJ);

9º Porto Alegre (RS);

10º Guarulhos (SP).

*Fonte: IBGE