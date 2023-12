Contribuintes de Cotia que quitarem IPTU 2024 à vista terão 10% de desconto

A Secretaria da Fazenda de Cotia iniciou o envio dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024 aos contribuintes. Quem optar pelo pagamento à vista terá 10% de desconto no valor total do tributo e o vencimento da cota única é dia 24 de janeiro.

O imposto também poderá ser pago em até 12 parcelas mensais consecutivas, desde que cada parcela não seja inferior a R$ 50. A primeira parcela vence no dia 22 de janeiro de 2024; nos demais meses, as parcelas vencerão sempre no dia 20. Caso a data caia em fim de semana ou feriado, o vencimento será no próximo dia útil.

De acordo com a Secretaria da Fazenda de Cotia, o valor do IPTU 2024 foi atualizado em 4,61%, conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).