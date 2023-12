DJ Pedro Sampaio, Zélia Duncan e Santanna, O Cantador agitam Barueri neste fim de semana

O fim de semana está repleto de atrações musicais gratuitas no Natal Encantado de Barueri, realizado na região central da cidade. Na noite desta sexta-feira (15), quem sobe ao palco principal é o DJ Pedro Sampaio.

publicidade

No sábado (16), o cantor e compositor Santanna, O Cantador embala o público com o melhor do forró brasileiro. Já no domingo (17), é a vez de Zélia Duncan levar canções de sucesso às pessoas presentes. Todas as apresentações no palco principal ocorrem às 20h30.

A programação do Natal Encantado de Barueri também segue a todo vapor no palco montado no Boulevard Central, com apresentações de Vítor Isavans, Priscila Maney e Pagode do Zóio, sempre às 19h.