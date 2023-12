Que luxo! Carlinhos Maia exibe detalhes de sua mansão de R$ 10 milhões em Alphaville

O casal de influenciadores digitais Carlinhos Maia e Lucas Guimarães revelou detalhes da decoração de sua nova mansão em Alphaville, reduto de ricos e famosos localizado entre Barueri e Santana de Parnaíba, na noite desta quinta-feira (14). O imóvel, que foi adquirido por R$ 10 milhões, passou por uma ampla reforma.

“Quem vive de Deus vive de certeza. Toda honra e glória ao maior influenciador de todos os tempos: Jesus Cristo. Aqui está uma parte do nosso lar no coração do Brasil, São Paulo. Por anos ouvir dizer que SP não tem amor, há dias as pessoas que aqui vivem tem nos provado o contrário. Eu amo cada um de vocês e desejo que essas imagens vire inspiração para que você NUNCA desistir dos teus sonhos. Acredita, colega”, escreveu Carlinhos, ao publicar no Instagram algumas fotos da propriedade, ao lado do companheiro.

A mansão luxuosa conta com uma decoração clean, com tons de branco e preto e poucos toques de cores. Do lado de fora, o clima natalino chegou com força, com enfeites gigantes e uma iluminação especial.

Nos Stories, o comediante fez questão de apresentar cada detalhe dos cômodos, dentre eles: quartos de hóspedes, suíte principal, sala de cinema com poltronas elétricas e reclináveis, cozinha, sala integrada e até um closet com sua coleção de tênis.

Na área externa, a mansão de Carlinhos conta com área gourmet, piscina e academia. Ele explicou que faltam alguns detalhes e que a propriedade terá até uma sauna.

Confira mais fotos da mansão de Carlinhos e Lucas em Alphaville: