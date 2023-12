José Roberto Guimarães pode voltar ao Brasil na próxima temporada

A imprensa turca repercutiu a notícia de que o Türk Hava Yollari, o THY, time de vôlei feminino que o técnico José Roberto Guimarães assumiu neste ano, já está à procura de um novo técnico.

José Roberto deixou o time de Barueri com o seu então auxiliar técnico Wagner Coppini, o Wagão, para assumir o time turco, que tinha pretensões de ser o maior do país na temporada. Ainda conforme as informações, o THY não está satisfeito com o desempenho de José Roberto no comando do time.

Segundo a imprensa turca, o THY já teria feito convite para o turco Yunus Öçal, que atualmente é treinador da seleção da Grécia e do AEK (clube grego). O THY, de Istambul, é hoje a quarta força do vôlei turco.

José Roberto ainda não se pronunciou oficialmente, porém, sua família continua à frente do projeto do Barueri de formação de atletas e o técnico não se desvinculou da seleção brasileira feminina, classificada para as Olimpíadas de Paris 2024.