Homem que matou ex-cunhada e esfaqueou ex-mulher e o filho dela é linchado em Itapevi

Um homem de 40 anos acusado de matar a ex-cunhada e esfaquear a ex-mulher e o filho dela, em Itapevi, foi agredido por populares que ficaram revoltados com o crime. Ferido, Everson Mendes Lima foi detido e encaminhado a um hospital da região, na noite de ontem (14).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o suspeito sem camisa, caído no chão e com o rosto ensanguentado. “Foram feitos os primeiros socorros pela equipe médica, que constatou que era o indivíduo envolvido no feminicídio ocorrido pela manhã”, confirmou um PM, à Record TV.

Crime brutal

Segundo populares, Everson pulou o muro da casa da ex-mulher, no Jardim Paulista, e a esfaqueou após discussões e ameaças. Familiares relataram à reportagem da Record TV que Everson não aceitava o fim do relacionamento com a ex.

A irmã dela tentou defendê-la, mas acabou sendo assassinada pelo homem, que também feriu o ex-enteado, um adolescente de 16 anos. Após o crime, ele ateou fogo em um cômodo da casa e fugiu.

O marido da mulher que não resistiu e morreu no local entrou em desespero ao receber a notícia. Ela, que estava a caminho do trabalho e decidiu passar na casa da irmã para fazer uma visita rápida, não imaginava que seria seu último dia de vida.

Depois do crime, a Guarda Civil Municipal de Itapevi, a Polícia Militar e o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil cercaram o bairro em busca do indivíduo, que foi localizado e espancado pela população.

Com informações da Record TV