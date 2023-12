Em Itapevi, homem esfaqueia ex-mulher e o filho dela, e mata ex-cunhada que tentou defendê-los

Um homem esfaqueou a ex-companheira, a irmã dela e um adolescente de 16 anos, em Itapevi, e fugiu. O crime aconteceu nesta quinta-feira (14), no Jardim Paulista.

A irmã da ex-namorada não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As três vítimas estavam na casa da ex do agressor quando foram atacadas por ele após uma discussão.

Segundo informações do “Brasil Urgente”, a ex-mulher era o principal alvo do indivíduo. A ex-cunhada dele tentou defender a irmã e acabou sendo morta. Após cometer os crimes, ele ateou fogo na residência e fugiu.

A ex-mulher e o filho dela foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Itapevi. Não há informações sobre o quadro de saúde deles.

Após o crime, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal de Itapevi e o Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil cercaram o entorno do local do crime em busca do indivíduo.