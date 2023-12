Crefipar assume a Arena Barueri e Copinha deve ser primeiro evento da nova gestão

A empresa Crefipar Participações e Empreendimentos S.A, uma das empresas do Grupo Crefisa, foi a vencedora da concessão pública da Arena Barueri e assumiu a gestão do complexo esportivo no último dia 11 de dezembro.

Segundo a Prefeitura de Barueri, a empresa cumpriu todas as exigências previstas no edital da licitação, e apresentou a maior proposta de outorga fixa.

A Crefipar ficará responsável pela operação, modernização, manutenção e gestão da Arena Barueri pelos próximos 35 anos.

O contrato foi assinado no dia 31 de outubro e a ordem de início das operações foi 11 de dezembro. Os jogos do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, devem ser o primeiro grande evento da nova gestão, em janeiro de 2024.

O período de transição da gestão entre a Prefeitura de Barueri e a empresa poderá durar até 3 meses.

Ainda de acordo com a administração municipal, a nova gestão seguirá com os investimentos iniciais obrigatórios apresentados em contrato, como a troca da iluminação para led, pintura interna e externa, colocação de gramado sintético, entre outros.

“A concessão pública da Arena Barueri promoverá mais investimentos para o equipamento esportivo e menos gastos públicos”, diz a Prefeituara, em nota enviada ao Visão Oeste.

A Prefeitura de Barueri não informou o valor da proposta vencedora, mas, o jornal O Globo estima que o valor do contrato é de cerca de R$ 514,9 milhões.