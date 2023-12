Começam as obras de moradia e infraestrutura no Morro do Sabão, em Osasco

Começam as obras de moradia e infraestrutura no Morro do Sabão, em...

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), e o deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) lançaram as obras do Projeto Pró-moradia no Morro do Sabão nesta quinta-feira (14).

O projeto abrange a construção de 60 unidades habitacionais, regularização fundiária para mais de 1,3 mil moradias, 39 mil m² de infraestrutura, recuperação ambiental com 1,5 mil mudas plantadas, drenagem pluvial, implantação de redes de água e esgoto, tratamento de resíduos sólidos, pavimentação, iluminação pública, e atendimento social.

Na ocasião, o prefeito ressaltou o impacto positivo na história do Morro do Sabão, visando uma nova realidade para as gerações futuras.

“Temos famílias que moram aqui há mais de 10, 20, 30 e 40 anos e tenho certeza que não acreditavam que essa obra sairia do papel. Demorou, mas hoje estamos marcando a história do Morro do Sabão, porque nós não nos preocupamos com as próximas eleições, mas sim com as novas gerações. Será uma nova realidade. Vida nova para cada um de vocês, porque o Morro do Sabão vai ficar cada vez mais bonito”, destacou o prefeito Rogério Lins.

A previsão é de 12 meses para a conclusão das obras.