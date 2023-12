Logstock realiza processo seletivo para operador de logística e serralheiro nesta segunda-feira (18) em Jandira

A empresa Logstock realiza nesta segunda-feira (18), a partir das 9h, processo seletivo para vagas de operador de logística e serralheiro em Jandira.

Para as vagas de operador de logística, os requisitos são:

Sexo masculino;

Idade a partir de 18 anos.

Não é necessário ter experiência. Há vagas nos turnos da manhã, tarde e noite (essa com adicional noturno de 20%).

A empresa oferece:

Salário de R$ 1.550,00;

Vale-transporte ou fretado;

Cesta básica.

Já para a vaga de serralheiro, os requisitos são:

Sexo masculino;

Idade a partir de 25 anos;

Experiência na função;

Ensino médio completo;

Diploma de serralheiro/soldador;

Disponibilidade para hora extra.

A empresa oferece:

Salário de R$ 2.080,90;

Vale-transporte ou fretado;

Refeição no local;

Cesta básica.

As entrevistas serão no dia e hora mencionados, na Casa do Trabalhador de Jandira (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1540, Vila Mercedes).