Governador Tarcísio visita Osasco neste sábado

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) vem a Osasco, neste sábado (16), para inaugurar a Escola de Qualificação Profissional da Praça da Cidadania, às 12h. O novo equipamento oferecerá 1,5 mil vagas em diversos cursos de capacitação profissional à população.

Tarcísio estará acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, no evento que será realizado no Jardim Bonança. O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos) também estará presente.

Ainda na cidade, o governador entregará também 960 títulos de regularização de imóveis às famílias atendidas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU).