Barueri terá “mega feriadão” durante toda a próxima semana para tentar frear avanço da covid-19

Barueri também aderiu à mudança de datas de feriados para promover um “mega feriadão” na próxima semana a fim de tentar diminuir a circulação de pessoas e, consequentemente, a disseminação da covid-19 em meio a um risco de colapso no sistema de saúde.

Foi assinado nesta terça-feira (23) decreto que altera em Barueri as datas de três feriados para segunda, terça e quarta-feira, dias 29, 31 e 31 de março. Além disso, a ideia é emendar ainda o feriadão municipal ao feriado nacional da Sexta-Feira Santa, na sexta-feira, 2 de abril.

Os feriados com data alterada pelo “mega feriadão” em Barueri são: aniversário de emancipação da cidade, 26 de março, que foi adiado para segunda-feira, 29 de março; Dia do Trabalho, 1º de maio, antecipado para terça-feira, 30 de março; e Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, antecipado para quarta-feira, 31 de março.

As alterações nos feriados seguem medida adotada pela Prefeitura de São Paulo e devem ser adotadas por outros municípios da região a fim de combater o crescimento dos casos de covid-19 e diminuir a pressão sobre o sistema de saúde, com ocupação de leitos para a doença próxima ou acima de 100% em diversos municípios e falta de vagas inclusive na rede particular.

“As medidas que estão sendo tomadas em várias cidades do Estado são necessárias. No estágio em que estamos de contaminação, apenas o distanciamento social pode ajudar, pois ele diminui a circulação do vírus e, consequentemente, temos menos pessoas precisando de socorro médico”, diz o secretário municipal de Saúde de Barueri, Dionisio Alvarez Mateos Filho.

O feriadão não se aplicará a serviços públicos essenciais, como unidades de saúde, segurança urbana, serviço funerário e outras atividades que não possam sofrer descontinuidade.