Barueri terá seletiva de vôlei feminino neste domingo

A Secretaria de Esportes de Barueri realiza, no domingo (12), uma seletiva da modalidade vôlei feminino, para meninas com idade entre 11 e 14 anos. A seleção acontece no Complexo Esportivo do Engenho Novo.

Para a categoria Sub-12 (nascidas em 2011), os trabalhos começam às 9h; para a categoria Sub-13 (nascidas em 2010), é às 10h. A categoria Sub-14 (nascidas em 2009) entra em quadra às 11h e a categoria Sub-15 (nascidas em 2008), às 12h.

As inscrições serão feitas na entrada do Ginásio (Rua Marechal Deodoro, S/N). É necessário comparecer com documento original com foto. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4210-0669.

