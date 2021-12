Poupatempo faz mutirão para renovação de CNH em Osasco, Carapicuíba e Cotia

Com unidades em Osasco, Carapicuíba e Cotia, o Poupatempo realiza, nos próximos dois sábados, dias 11 e 18, novo mutirão para regularização da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O serviço presencial será oferecido mediante agendamento, que pode ser feito nos canais digitais do Poupatempo. Com a retomada do calendário de vencimento das CNHs (confira abaixo), a prioridade é atender aqueles que estejam com o documento para vencer ainda neste mês.

A renovação simplificada pode ser feita também via site (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento, além das plataformas eletrônicas do Detran.SP. Para isso, o motorista não precisa comparecer presencialmente em uma unidade.

Entre janeiro e novembro deste ano, mais de 4,4 milhões de cidadãos deram entrada ao processo de renovação da habilitação no Poupatempo. Desse total, mais de 70%, cerca de 3,2 milhões solicitações foram realizadas de forma online, pelo site e aplicativo.