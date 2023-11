Barueri terá UBS com praça, playground e estacionamento para pacientes

As obras de construção da Unidade de Saúde (UBS), no Jardim Líbano, em Barueri, começaram em julho e estão a todo vapor. A entrega do equipamento público está prevista para julho de 2024, com dois diferenciais: praça com playground e estacionamento para pacientes e funcionários.

O novo prédio, localizado em um terreno de 2.847 m² entre a rua Goiânia e a Estrada das Pitas, terá um total de 1.502,25 m² de área construída. Serão dois pavimentos (térreo e superior) com escadas e rampas, priorizando a acessibilidade.

A unidade contará com 15 consultórios, sendo dois de ginecologia e obstetrícia, dois de odontologia e os demais para clínica geral, pediatria e outras especialidades. Haverá também recepção, salas de espera adulta e infantil, sala de preparo de paciente, administração, ambiente para núcleo e atividades em grupo, sala de enfermagem, curativo, inalação, medicação, eletrocardiograma, além de espaço para farmácia.

Com esse novo equipamento e construção da nova UBS do Jardim Belval, que teve início em junho deste ano, Barueri terá 21 Unidades Básicas de Saúde.