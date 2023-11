Sebrae oferece 50 vagas em curso grátis para microempreendedores de Itapevi

O Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Itapevi, está com inscrições abertas para 50 vagas no programa “Super Mei – Pronto para Crescer”. O curso é gratuito e voltado a microempreendedores e pessoas interessadas no tema.

O início das aulas está previsto para o dia 27 de novembro e vai até 1º de dezembro. As aulas serão ministradas entre 18h e 22h, no Resolve Fácil Empresa (Avenida Agostinho Ferreira Campos, 752 – Cidade Saúde, Itapevi).

Nas aulas, são serão abordados temas como: legislação, planejamento, indicadores de gestão, inovação e informações sobre crédito.

Os interessados devem ter mais de 18 anos e fazer a inscrição aqui.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4143-8888 ou pelo e-mail: [email protected].