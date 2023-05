Barueri vai participar da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista

Na segunda-feira (22), o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região dará início à 7ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista em toda a Justiça do Trabalho. As audiências serão realizadas no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de 2º grau e nas sete unidades dos Cejuscs de 1º grau, que inclui Barueri, além de ABC, Baixada Santista, Guarulhos, Leste, Sul e Fórum Ruy Barbosa (na capital).

Até o dia 26 de maio, as partes que inscreveram processos para o evento terão a oportunidade de encerrá-los de forma amigável.

Nos Cejuscs-JT de 1º grau, como é o de Barueri, as audiências serão presenciais, podendo ser feitas na modalidade telepresencial ou híbrida, a requerimento das partes. Em relação aos processos que tramitam pelo Juízo 100% Digital, elas ocorrerão de forma telepresencial.

Os prazos processuais ficam mantidos durante o evento nacional, assim como o atendimento ao público nas secretarias das varas do trabalho, turmas, seções especializadas e nas demais unidades.

O Cejusc Barueri fica no Fórum Trabalhista de Barueri (Alameda Araguaia, 2096, 4º andar, Alphaville Industrial).