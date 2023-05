Zoonoses de Cotia realiza vacinação antirrábica noturna para cães e gatos

Pensando nos tutores que não têm como comparecer com seus pets para vacinação no horário comercial, o Setor de Zoonoses de Cotia realizará no dia 25 de maio uma ação noturna de vacinação antirrábica de rotina de cães e gatos. Será na sala de vacina do Setor (Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1565, Parque Bahia), das 18h às 21h.

O atendimento será por ordem de chegada até às 21h ou até terminarem as doses disponibilizadas.

“Atendemos o ano todo das 9h às 11h, mas tem muita gente que não tem disponibilidade para comparecer ao Setor neste horário, então, a gente tem feito algumas ações nos bairros e, no dia 25, faremos esta ação no período noturno”, disse Clovis Petroni Júnior, Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde de Cotia.

A vacinação no Setor de Zoonoses é feita normalmente mediante agendamento, todas as segundas e quartas-feiras, das 9h às 11h. O agendamento deve ser feito pelo telefone 4616-6493.

A vacinação antirrábica deve ser aplicada todo ano nos cães e gatos. Para ser vacinado é preciso que o animal tenha a partir de quatro meses, esteja em boas condições de saúde e, no caso das fêmeas, não podem estar prenhes ou amamentando.