Konecta Brasil abre 200 vagas de operador de teleatendimento em Osasco

O grupo Konecta Brasil, especializado em terceirização de processos de negócios e Contact Center, abriu 200 vagas na função de operador de teleatendimento (SAC receptivo) em Osasco. As oportunidades foram publicadas hoje (18) no site de recrutamento da companhia.

A contratação será efetiva e em regime CLT. O salário oferecido é de R$ 1.324 mais benefícios. Já a jornada de trabalho é de 6h20 por dia, em escala 6×1 com folgas intercaladas aos finais de semana.

“Se você é um profissional motivado, orientado para metas e com forte comprometimento em atender bem os seus clientes, essa pode ser a oportunidade de seguir na sua carreira”, convida a Konecta Brasil.

Além destas, há ainda vagas na Konecta Brasil para técnico de enfermagem, receptivo de linhas aéreas, operador de atendimento (receptivo SAC de aviação), atendimento receptivo e mais oportunidades para atuar em Osasco, próximo ao Shopping União.

Como se candidatar às vagas de emprego abertas na Konecta Brasil:

Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos e o ensino médio completo; experiência em SAC; habilidade com manuseio de computador, múltiplas telas e ferramentas digitais; habilidade em negociação; proatividade e habilidade de lidar com pressão e metas; e disponibilidade para trabalhar em horários flexíveis.

“Lembramos que a Konecta Brasil é uma empresa comprometida com a diversidade e com a inclusão social, por isso todas as nossas vagas são abertas a pessoas com deficiência, independentemente de gênero, raça, orientação sexual ou religião”, completa.

Os interessados em participar do processo seletivo deve acessar o site de vagas da empresa, onde podem escolher a oportunidade desejada, cadastrar o currículo online e obter mais informações.