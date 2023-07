Barueri Vôlei anuncia ponteira de 17 anos

O Barueri Vôlei anunciou nesta quinta-feira (27), uma nova contratação para a temporada 2023/24. É a ponteira Aline Segato Maestri, de 17 anos e 1,87 metros.

Aline foi contratada diretamente de Uberlândia – MG. A atleta tem no currículo várias conquistas, como o título de Campeã Sul-americana Sub 21 e Vice-campeã Sul-americana Sub 19 com a Seleção Brasileira, além de vários títulos nacionais e internacionais.

Desde os 6 anos de idade, Aline acompanha o vôlei ao lado de sua mãe e, com apenas 11 anos, ela já mostrava seu talento na Espanha, jogando pelo Barcelona.

