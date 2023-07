Casa do Trabalhador de Barueri realiza seleção para 200 vagas temporárias de auxiliar de logística

Casa do Trabalhador de Barueri realiza seleção para 200 vagas temporárias de...

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza na quarta-feira (2), às 8h, processo seletivo para contratação de 200 auxiliares temporários de logística.

Os candidatos precisam ter o ensino médio completo. Não é exigida experiência na função.

O salário oferecido é de R$ 1.780,00, refeição no local e transporte em ônibus fretado que atende Barueri, Jandira e Itapevi.

Os interessados devem reservar carta de encaminhamento, que é imprescindível, pelo Sistema Emprega Brasil até o dia 1º de agosto.

Também é possível acessar pelo aplicativo Sine Fácil. O primeiro acesso exige um QR code fornecido pela Casa do Trabalhador em atendimento presencial. Ela fica no setor amarelo do Ganha Tempo (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro). Depois de ativado uma vez, o app pode ser usado normalmente para qualquer processo seletivo.

