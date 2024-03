Barueri Vôlei disputa primeira partida dos playoffs da Superliga em casa nesta quarta-feira (27)

O Barueri Vôlei se classificou para os playoffs da Superliga de Vôlei Feminino em 8º lugar e vai enfrentar o líder do campeonato, Sesc Flamengo, na fase dos mata-matas.

O primeiro duelo da melhor de três jogos será no Sportville nesta quarta-feira (27), às 18h30, quando as comandadas de Wagner Coppini recebem as atletas de Bernardinho.

O segundo duelo está marcado para o dia 30, às 19h, na casa das adversárias. Se houver necessidade do 3º jogo, ele será disputado no dia 3 de abril, às 18h30, no Maracanãzinho. Sesc Flamengo tem a vantagem de disputar dois jogos em casa por ter se classificado em 1º lugar.

Para a partida desta quarta em Barueri, os ingressos estão disponíveis no site Sympla.

O Sportville fica na Rua Mari, 100, Jardim Califórnia.